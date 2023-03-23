Cristiano Ronaldo: Suudi Arabistan Premier Lig değil

Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nin ilerleyen yıllarda çok daha iyi yerlere geleceğine inandığını vurguladı.



Portekiz ile milli takım kampında bulunan 38 yaşındaki oyuncu, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:



"Suudi Arabistan Ligi bir Premier League değil ancak olumlu anlamda şaşırmış durumdayım. Hazırladıkları planın devam etmesi halinde, dünyanın en rekabetçi 5. ya da 6. ligine sahip olabilirler."



Yıldız futbolcu, bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde çıktığı 8 maçta 9 gol attı.



Ronaldo ülkesinde bir maçta daha forma giymesi halinde milli takım formasıyla en fazla maça çıkan oyuncu olacak.

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