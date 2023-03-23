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Fenerbahçeli Arda Güler geleceğin en büyük yıldızları listesinde: 'Türk Messi' benzetmesi

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, geleceğin yıldızları listesine girerek dikkatleri üzerine topladı. Güler için 'Türk Messi' benzetmesi yapıldı.

Fenerbahçeli Arda Güler geleceğin en büyük yıldızları listesinde: 'Türk Messi' benzetmesi

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'nin genç yıldızı GOAL'ün geleceğin yıldızları listesinde kendisine 9. sırada yer buldu.

Güler için "Türk Messi lakaplı futbolcu, çok az kişide olan top sürme ve kontrol yeteneğine sahip" ifadesi kullanıldı.

Listede yer alan diğer isimler ise şöyle: Alejandro Garnacho, Endrick, Gavi, Mohamed Ali-Cho, Youssoufa Moukouko, Romeo Lavia, Mathys Tel ve Zaire-Emery.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maça çıkan Güler, bu maçların 7'sinde ilk 11'de şans bulabildi. Forma giydiği maçlarda 3 gol atıp 2 asistik katkı sağladı.

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