Cristiano Ronaldo'nun ojelerinin sırrı ortaya çıktı

İLK KEZ SÜRMÜYOR



Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'yla 2016'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kazandıktan sonra tatilde ayak parmaklarında ojeyle görüntülenmişti.



Ayrıca yıldız futbolcunun ojelerinde siyah rengi tercih etmesinin nedeni güneş ışığının emilmesini sağlayarak mantar ve bakteriler için uygun bir ortam oluşmaması olarak gösterildi.