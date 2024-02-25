Cristiano Ronaldo'nun ojelerinin sırrı ortaya çıktı

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun Instagram hesabında oğluyla birlikte yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.
Portekizli yıldızın ayak parmaklarına oje sürmesi gündem olurken, futbolseverler bunun nedenini merak ediyordu.
NEDEN OJE SÜRDÜ?
Ronaldo'nun ayak parmaklarına siyah oje sürmesinin sebebinin sağlıkla ilgili olduğu ortaya çıktı. Portekizli bu yöntem sayesinde ayak tırnaklarında oluşabilecek mantar enfeksiyonlarını önlüyor.
İLK KEZ SÜRMÜYOR
Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'yla 2016'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kazandıktan sonra tatilde ayak parmaklarında ojeyle görüntülenmişti.
Ayrıca yıldız futbolcunun ojelerinde siyah rengi tercih etmesinin nedeni güneş ışığının emilmesini sağlayarak mantar ve bakteriler için uygun bir ortam oluşmaması olarak gösterildi.
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