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Daha önce 53 milyon euro ödenen Timo Werner'in yeni takımı belli oluyor

Alman yıldız Timo Werner'in yeni takımı belli oluyor. Adı Türk kulüpleriyle de anılan Timo, Tottenham'a imza atacak.

Daha önce 53 milyon euro ödenen Timo Werner'in yeni takımı belli oluyor

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Timo Werner'in yeni adresi netleşiyor.

Sky'ın geçtiği habere göre; Timo, Tottenham'a transfer olmak üzere.

İngiliz ekibinin 27 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralayacağı aktarıldı.

53 MİLYON EURO BONSERVİS

Leipzig, 2016'da 23 milyon euroya Stuttgart'tan bonservisini aldığı Timo Werner'i 4 yıl sonra Chelsea'ye 53 milyon euroya satmıştı.

Leipzig'in tecrübeli forveti Timo Werner 6 yıl sonra Alman ekibine geri dönmüştü.

2022-23 sezonu başında Chelsea'den 20 milyon euro ödenerek geri alınan Timo Werner, bu sezon düzenli forma şansı bulamadı.

Daha önce 53 milyon euro ödenen Timo Werner'in yeni takımı belli oluyor - 1
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