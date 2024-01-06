Daha önce 53 milyon euro ödenen Timo Werner'in yeni takımı belli oluyor

Timo Werner'in yeni adresi netleşiyor.

Sky'ın geçtiği habere göre; Timo, Tottenham'a transfer olmak üzere.



İngiliz ekibinin 27 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralayacağı aktarıldı.



53 MİLYON EURO BONSERVİS



Leipzig, 2016'da 23 milyon euroya Stuttgart'tan bonservisini aldığı Timo Werner'i 4 yıl sonra Chelsea'ye 53 milyon euroya satmıştı.



Leipzig'in tecrübeli forveti Timo Werner 6 yıl sonra Alman ekibine geri dönmüştü.



2022-23 sezonu başında Chelsea'den 20 milyon euro ödenerek geri alınan Timo Werner, bu sezon düzenli forma şansı bulamadı.