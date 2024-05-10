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Fenerbahçe'nin yıldızlarına Arap ülkelerinden teklif

Fenerbahçe'nin Edin Dzeko başta olmak üzere bazı isimlerine Arap ülkelerinden taliplerin olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin yıldızlarına Arap ülkelerinden teklif

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan 'nin yıldızlarına Arap ülkelerinden teklif geldi.

Yeni sezon için hem yönetim hem de teknik direktör belirsizliği sebebiyle birçok yabancı futbolcunun ayrılığı düşündüğü iddia edildi.

Milliyet'in haberine göre; Başta Edin Dzeko olmak üzere birçok futbolcuya özellikle Arap ülkelerinden teklifler var.

Arapların son dönemdeki astronomik ücretli tekliflerini Fenerbahçeli futbolculara da önerdiği öne sürüldü.

Sezon sonunda Fenerbahçe'de bazı yabancı futbolcuların sürpriz ayrılıkları yaşanabilir.

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