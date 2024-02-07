Derrick Köhn kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Galatasaray Kulübü, Hannover'de forma giyen 25 yaşındaki Alman sol bek Derrick Köhn ile anlaşma sağladı. Gana asıllı Alman sol bek, bu sezon 21 maçta forma giydi ve takımına 3 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı. Köhn'ün Hannover ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. İşte, Derrick Köhn hakkında bilgiler...



DERRİCK KÖHN KİMDİR?



Derrick Köhn, Almanya’nın Hamburg şehrinde 4 Şubat 1999 yılında dünyaya geldi. Gana asıllı oyuncu Almanya U19 takımıyla maça çıktı.



Futbola Bramfeld altyapısında başladı. Sonrasında ise Hamburg’un farklı yaş kategorilerinde forma giydi. 2017 yılında Bayern Münih’in ikinci takımına transfer oldu.



Bramfeld, Hamburg ve Bayern Münih alyapılarında forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 2020 yılında Hollanda temsilcisi Willem'e transfer olarak A takım seviyesinde forma giymeye başladı.



2022'de 500 bin Euro bonservis bedeliyle Hannover'e imza atan Derrick Köhn, Alman takımında forma giydiği 56 maçta 8 gol atarken, 12 de asist yaptı.

