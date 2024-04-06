Dinamo Zagreb Luka Modric'i transfer etmek için gazeteye ilan verdi

Dinamo Zagreb Başkanı Velimir Zajec, Luka Modric transferi için sıra dışı bir yönteme başvurdu.



Zajec, Hırvat yıldızın transferi için Marca Gazetesi'ne ilan verdi. Dinamo Zagreb kulübü de sosyal medya hesabından gazeteye verilen ilanı yayınladı.



Marca'da yer alan haberde; Modric'in Real Madrid'de devam etme ihtimalini düşündüğü ancak MLS ve Suudi Arabistan ekiplerinin de oyuncunun önündeki opsiyonlar olduğu vurgulandı.



ALTYAPISINDA YETİŞTİ



2001 yılında Dinamo Zagreb altyapısına transfer olup 1 yıl sonra profesyonel sözleşme imzalanan Luka Modric, 2008'de Tottenham'a 22.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.Yıldız futbolcu İngiltere'nin ardından İspanyol ekibi Real Madrid'e imza atmıştı.



12 yıldır Real Madrid forması giyen 38 yaşındaki Modric, İspanyol deviyle 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 23 kupa kazanmıştı.