Dortmund'un 25 maçlık serisi sonlandı: Kane'den galibiyet hat-trick'i

Bundesliga'nın 10. haftasında Bayern Münih, dev maçta Borussia Dortmund'a konuk oldu.

ÜST ÜSTE İKİNCİ HAT-TRİCK

Dayot Upamecano'nun Bayern'i öne geçirmesinin ardından İngiliz golcü dokuzuncu dakikada topu ağlara gönderdi.

Bayern'in rekor transferi Kane 72 ve 90+4. dakikalarda gollerini kaydederek, sezonun üçüncü ve ligde üst üste ikinci hat-trick'ini yapmış oldu.

10 MAÇTA 15 GOL ATAN İLK OYUNCU

Öte yandan Harry Kane, Bundesliga'da çıktığı ilk 10 maçta 15 gol atan ilk oyuncu oldu.

Stuttgart'ın golcüsü Serhou Guirassy'i geride bırakan İngiliz forvet bu sezonun gol krallığı listesinin başında yer alıyor.



Galibiyetin ardından 26 puanla ikinci sırada yer alan son şampiyon Bayern, Hoffenheim'ı deplasmanda Alex Grimaldo'nun golüyle 3-2 mağlup eden lider Bayern Leverkusen'in iki puan gerisinde bulunuyor.

İÇ SAHADA 25 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ



Dortmund sezonun ilk lig yenilgisini alarak kendi sahasında oynadığı 25 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı ve 21 puanla dördüncü sırada kaldı.