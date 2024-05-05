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Eczacıbaşı Dynavit'ten Yasemin Şahin'e veda

Eczacıbaşı Dynavit, 29 yaşındaki oyuncusu Yasemin Şahin ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Eczacıbaşı Dynavit'ten Yasemin Şahin'e veda

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Takımı, 29 yaşındaki oyuncusu Yasemin Şahin'e veda etti.

Kulüpten yapılan açıklamada "Birlikte çalıştığımız sürede pozitif enerjisi ve bize vermiş katkılardan ötürü Yasemin’e teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Turuncu-beyazlı ekip Yasemin Şahin'i 2023-2024 sezonu ara transfer döneminde kadrosuna dahil etmişti.

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