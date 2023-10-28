Eda Erdem Dündar: Cumhuriyet'e büyük bir borç hissediyorum

"CUMHURİYET'E BÜYÜK BİR BORÇ HİSSEDİYORUM"



Cumhuriyet denildiğinde aklına ilk gelenin özgürlük ve eşitlik olduğunu vurgulayan Eda Erdem Dündar, "Cumhuriyet sayesinde bir kadın olarak güçlü bir şekilde hayatıma ve mücadeleme devam ediyorum. Tıpkı sanatta, siyasette, bilimde başarılı olan diğer kadınlarımız gibi. Bence Cumhuriyet, kadınların kendini keşfetme potansiyellerinin farkına varıp, hayaller kurabilmesine ve en önemlisi bu hayalleri gerçeğe dönüştürmesine imkanı sağlıyor. Cumhuriyet'e büyük bir borç hissediyorum. 100. yılda bize Cumhuriyet'i sunan, kuran Atatürk ve silah arkadaşlarını sonsuz bir minnet ve şükranla anmak istiyorum." diye konuştu.



Milli takımda elde edilen başarıların ardından kız çocuklarının kendilerini örnek alması noktasında çok mutlu olduğunu belirten başarılı voleybolcu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Kız çocuklarının bizi örnek almaları, bizim gibi olmayı istemeleri, bunları duymak çok mutluluk veriyor. Biz çok renkli bir takımız. Hepsi kendilerindeki bir şeyleri bize yakın hissediyor diye düşünüyorum. Burada sürdürülebilirlik çok önemli. Bundan 5 yıl sonrasını da konuşabilmek gerekiyor. Biz voleybolcular olarak bu başarıyı devam ettirmeliyiz ki gelecek nesil ve sporun başarısı devam edebilsin. Kız çocuklarıyla ilgili zaten sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı her zaman tercih ediyorum, vaktim oldukça zaman ayırmayı da çok seviyorum. Geçtiğimiz mayıs ayında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile 2 şehir gezmiştik; Urfa ve Antep’e gitmiştim. Orada bine yakın kız çocuğuyla vakit geçirme imkanım oldu. O enerjiyi, o uyumu çok sevdim ve 'Bir şeyler yapmam lazım.' dedim. Şimdi spor okulu açmayı düşünüyorum. İçerisinde sosyal sorumluluk projesi de barındıracak bir proje olacak. Uzun vadede güzel şeyler yapmak istiyorum. Öncelik İstanbul'da olacak ama sonrasında büyümeyi de çok isteriz. Bilgilerimi, tecrübelerimi genç nesle aktarmak istiyorum. Onlarla vakit geçirmek çok hoşuma gidiyor."



"HEDEFLERİMİZ ARASINDA CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU VAR"



Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı olarak 7 Kasım'da CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlarına çıkacaklarını hatırlatan Eda Erdem Dündar, bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde çok iddialı olduklarının altını çizdi.



Güçlü bir kadroya sahip olduklarını diye getiren başanıyı oyucu, "Uzun zamandır özlediğimiz o kupayı kazanmayı çok istiyorum. Geçen sene çok yakındık ama sporun güzelliği bu zaten, ne olacağını tahmin edemiyorsunuz. Hedeflerimiz arasında tabii ki CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Adım adım ilerlememiz gerekiyor. Gruptan çıktıktan sonra çapraz eşleşmeyle beraber ilerleyip, finale adımızı yazdırmayı, nihayet hasret kaldığımız o kupayı, ben, takımım ve camiam yeniden kazanmayı çok istiyoruz." diye konuştu.



Son olarak Cumhuriyet'in 100. yılıyla ilgili duygu ve düşüncelerini dile getiren Eda Erdem, sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutluyoruz. Büyük bir şükran ve minnet duyuyorum. Cumhuriyet'in bize sunduğu değerler sayesinde hayatımı güçlü bir kadın olarak idame ettiriyorum. Sonsuz bir borç hissediyorum. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına sonsuz minnet ve şükranlarımı sunmak istiyorum. Fenerbahçe Spor Kulübünün bir sporcusu olarak 'Atamızın izindeyiz, Cumhuriyet'in Feneriyiz' sloganıyla sporda da elimizden gelenin en iyisini yaparak, ülkemizi gururlandırmaya, spora en iyi şekilde katkı vermeye devam edeceğimizi söyleyebilirim." Premier Lig Haberi Görüntüle