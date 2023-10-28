Tottenham'ın 63 yıl sonra şampiyonluk rüyası: Premier Lig'de liderlik sürüyor

Premier Lig'in 10. haftasının ilk maçında, Tottenham'ın, Crystal Palace'a konuk olduğu karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.



Tottenham, 53. dakikada Ward'ın kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçerken 66. dakikada Son Heung-Min'in golüyle farkı ikiye çıkardı.



LİDERLİĞİNİ KORUDU



Crystal Palace, 90+4'te Ayew'in golüyle farkı bire indirse de maçta başka gol olmayınca karşılaşma Tottenham'ın 2-1 galibiyetiyle sona erdi.



Bu maçın ardından Tottenham, 26 puanla Premier Lig'de liderliğini korudu.



Tottenham, ligde bir maç fazlasıyla Manchester City'nin 5 puan önünde lider durumda bulunuyor.

63 YILLIK ÖZLEM



Tottenham, İngiliz Premier Lig şampiyonluğunu 1960-1961 sezonunda kazanmıştı. Taraftarlar bu sene 63 yıl sonra bu rüyanın gerçeğe dönüşmesini bekliyor.