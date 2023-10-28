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Tottenham'ın 63 yıl sonra şampiyonluk rüyası: Premier Lig'de liderlik sürüyor

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Tottenham'ın 63 yıl sonra şampiyonluk rüyası: Premier Lig'de liderlik sürüyor

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Premier Lig'in 10. haftasının ilk maçında, Tottenham'ın, Crystal Palace'a konuk olduğu karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Tottenham, 53. dakikada Ward'ın kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçerken 66. dakikada Son Heung-Min'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

LİDERLİĞİNİ KORUDU

Crystal Palace, 90+4'te Ayew'in golüyle farkı bire indirse de maçta başka gol olmayınca karşılaşma Tottenham'ın 2-1 galibiyetiyle sona erdi.

Bu maçın ardından Tottenham, 26 puanla Premier Lig'de liderliğini korudu.

Tottenham, ligde bir maç fazlasıyla Manchester City'nin 5 puan önünde lider durumda bulunuyor.

63 YILLIK ÖZLEM

Tottenham, İngiliz Premier Lig şampiyonluğunu 1960-1961 sezonunda kazanmıştı. Taraftarlar bu sene 63 yıl sonra bu rüyanın gerçeğe dönüşmesini bekliyor. 

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