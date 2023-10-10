Edin Dzeko gençlere taş çıkartıyor

Edin Dzeko, Fenerbahçe'de 35 yaş üstü futbolcular arasında Avrupa'nın skora en çok katkı veren oyuncusu oldu.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Transfer edildiğinde yaşı nedeniyle tepkilerin olduğu 37'lik Boşnak yıldız, performansıyla takımını sırtlarken, hem eleştirenlere cevap veriyor hem de gençlere taş çıkartıyor.



Son olarak Kasımpaşa maçında 6. dakikada gol perdesini açan Dzeko, penaltıyı alarak da takımı rahatlatan isim oldu. Ligde 8 maçta 634 dakika forma giyen yıldız oyuncu, 6 gol, 3 asistle 9 gole direkt katkı verdi. Avrupa'da 4 karşılaşmada 2 gol, 3 asist yaptı.

14 GOLE KATKI



Sarı-lacivertlilerin en skorer oyuncusu olan Boşnak yıldız, tüm kulvarlarda 14 gole direkt etki ederken 35 yaş üstü futbolcular arasında Avrupa'nın skora en çok katkı veren oyuncusu oldu.



Dzeko'yu Barcelona forması giyen ve 10 gollük katkı yapan Polonyalı santrfor Robert Lewandowski takip etti. Listenin 3. sırasında Benfica'dan Angel Di Maria (8) ve ardından Milan'dan Olivier Giroud (7) geliyor.