Edin Terzic, Jurgen Klopp'un rekorunu egale etti

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde ilk turu 1-1 eşitlikle tamamlanan mücadelede PSV Eindhoven'ı evinde 2-0 mağlup ederek çeyrek finale kaldı.

Sarı-siyahlılarda teknik direktör Edin Terzic, Borussia Dortmund ile Devler Ligi'nde ikinci kez çeyrek finale kalarak Ottmar Hitzfeld ve Jürgen Klopp'un rekoruna ortak oldu.

Alman devinde son olarak Jurgen Klopp 2012-13 ve 2013-14 yıllarında iki kez çeyrek finale kalarak bu başarıyı göstermişti.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kura çekimi 16 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.