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Edin Terzic, Jurgen Klopp'un rekorunu egale etti

Borussia Dortmund teknik direktörü Edin Terzic, Şampiyonlar Ligi'nde ikinic kez çeyrek finale kalarak Jurgen Klopp'un rekorunu egale etti.

Edin Terzic, Jurgen Klopp'un rekorunu egale etti

, Şampiyonlar Ligi'nde ilk turu 1-1 eşitlikle tamamlanan mücadelede PSV Eindhoven'ı evinde 2-0 mağlup ederek çeyrek finale kaldı. 

Sarı-siyahlılarda teknik direktör Edin Terzic, Borussia Dortmund ile Devler Ligi'nde ikinci kez çeyrek finale kalarak Ottmar Hitzfeld ve Jürgen Klopp'un rekoruna ortak oldu.

Alman devinde son olarak Jurgen Klopp 2012-13 ve 2013-14 yıllarında iki kez çeyrek finale kalarak bu başarıyı göstermişti.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kura çekimi 16 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.

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