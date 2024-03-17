Efeler Ligi: Alanya Belediyespor: 0 - Ziraat Bankkart: 3

Hakemler: Çağı Ozan Sarıkaya, Pınar Elma
Alanya Belediyespor: Umut Durur, Cafer Kirkit, Bardia Saadat, Uğur Kılınç, Georgi Seganov, Bertuğ Öndeş, Emin Gök, Santiago Uriarte, (İrfan Çetinkaya, Çağatay Zeka Kır, Oğuzhan Doğruluk, Abdulsamet Sineren, İhsan Ali Heper, Azizcan Ataoğlan)
Ziraat Bankkart: Matthew Anderson, Wouter Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Bennie Tuinstra, Samet Faik Güneş (Hacı Şahin, Ruben Vicentin, Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın)
Setler: 19-25, 20-25, 16-25
Süre: 1 saat 18 dakika (25, 28, 25)
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