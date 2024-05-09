Ergin Ataman: Hedefimiz final ve şampiyonluk

THY EuroLeague'de play-off 5. maçında Maccabi Tel Aviv'i 81-72 mağlup ederek seriyi 3-2 kazanan Panathinakos'ta Türk başantrenör Ergin Ataman, 12 yıl sonra ilk kez Yunan temsilcisini Final Four'a götürme başarısını gösterdi.

Sabah'a röportaj veren Ergin Ataman'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"YUNAN BASKETBOLUNDA DEVRİM YARATTIK"



"Çok büyük bir iş başardık. Panathinaikos gibi Avrupa'nın en büyük basketbol kulübünün özlem duyduğu bir geri dönüştü. Çok büyük bir geri dönüş hikayesi yazdık. Çünkü hem 12 yıldır Final Four'a kalamayan hem de geçtiğimiz sezonu 17. bitiren yani sondan birinci sırada olan bir takımdı Panathinaikos.Onun için de çok gururluyuz. Yunan basketbolunda yeniden bir devrim yarattık. Bu çok büyük bir olay şu anda. Son maçtan 3 gün önce biletler bittiği halde 100 bin kişi salona girmek için bekleme listesindeydi. Yunanistan'da çok büyük bir tutku var. Panathinaikos basketbol takımıyla alakalı. Yunan sporundaki en büyük olaylardan bir tanesi.

"HEDEFİMİZ FİNAL VE ŞAMPİYONLUK"

Biz yeni kurulan bir ekibiz. Geçtiğimiz yılki kadrodan sadece 3 oyuncu var. Onlar da genç oyuncular. Tamamen yeni bir yapılanmayla böylesine bir başarı çok nadir görülen bir olaydır. Bu seviyeler Avrupa basketbolunun en üst seviyesi, onun dışında bu da ayrı bir olay olarak gözüküyor Yunanistan'da.



Hedefimiz final ve şampiyonluk. Artık bu saatten sonra EuroLeague'de 2 defa şampiyon olmuş bir antrenör olarak daha azını düşünemem. Onun tadını almış bir antrenör olarak söylüyorum bunu. Biz kendimize güveniyoruz. Bizim için rakip fark etmez.

"AVRUPA'DA EN ÇOK FINAL FOUR OYNAYAN ANTRENÖRLERDEN BİRİYİM"

3 farklı takımda 6. kez Dörtlü Final olacak benim için. Avrupa'da en çok Final Four oynayan 2-3 antrenörden biriyim. Avrupa'daki 4 farklı kupayı da kazanan tek faal antrenörüm. Avrupa kamuoyu için büyük bir başarı olarak adlandırılıyor.

"KİMSE TÜRK MİLLİ TAKIM HOCASINI TEHDİT EDEMEZ"

(Maccabi Tel Aviv maçındaki İsrail gerginliği hakkında) Türk milletinden çok büyük bir destek aldım bu süreçte. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün devlet yetkilileri ve en önemlisi de halkımızdan, kamuoyundan çok büyük bir destek aldım. Çünkü sonuçta orada benim mesajım sadece belli bir kesime değil, yani sadece İsrail olarak düşünmeyin. Ben şunu söyledim; 'Bir Türk vatandaşı olarak, Türk Milli Takımı hocası olarak kimse beni tehdit edemez. Bu ülkeye gelemezsin diyemez.' Kendi gücümüzü bilmemiz lazım. Kendimizi ezdirmememiz lazım. Bunun mesajıydı. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız da zaten ayrıca telefon ederek bizzat desteklerini bildirdi. Bu da çok önemli.

"HIRSIMIZ, ENERJİMİZ ÇOK UYDU"

Yunan basınında 'Ataman, Obradovic'in lanetini kırdı' gibi yorumlar var. Ben sporda böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Evet, Panathinaikos'un ciddi başarısızlıkları oldu, moralsizliği oldu. Obradovic'ten sonra birçok değerli hoca geldi, çok önemli oyuncular da geldi. Ama bunu bir lanet olarak değerlendiremeyiz. Belki maya tutmadı. Bizimki tuttu. Bizim hırsımız, enerjimiz çok uydu Panathinaikos camiasıyla."