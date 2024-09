Erzincan'da kemankeşler, oklarını en uzağa atmak için yay gerdi

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu’nun düzenlediği 'Erzincan - Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Şampiyonası' başladı.

20 ilden 28 kulüp ve 132 sporcu katıldı. Müsabakalarda 132 sporcu en uzağa ok atmak için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun 2024 faaliyet programında yeralan 'Erzincan-Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu' müsabakaları Üzümlü ilçesine bağlı Piri Sami Köyü Semizali mevkiinde başladı. Müsabakaların açılışına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, il protokolü, sporcular ve vatandaşlar katıldı.



Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, "Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu'nun bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Kemankeşlerimizle burada Mengücek Melik Gazi ruhuna da ok atıyoruz. Gittiğimiz her ilde yaptığımız müsabakalarda sadece yay gerip ok atmadığımızı bir tarihi de yaşatma misyonunu da üstlendiğimizi biliyoruz. Federasyon olarak yaptığımız çalışmalarda bunları gerçekten önemseyerek yapıyoruz. Önce ahlak ve maneviyat çerçevesinde atalarına yakışır torunların evlatları olarak bu sporu geliştirme gayretimiz bundan sonra ki yıllarda da inşallah devam edecek" dedi.



HAMZA AYDOĞDU: BU SADECE BİR YARIŞMA DEĞİL



Etkinliğin sadece bir yarışma değil aynı zamanda kültür ve medeniyeti bu asra taşımayı amaçladığını belirten Vali Hamza Aydoğdu, “Bu sadece bir yarışma değil. Aynı zaman da bizim kültürümüzün, medeniyetimizin, tarihimizin, inançlarımızı da bu asra taşımaktır. Tarih, medeniyet, kültür bugün yaşıyorsa hayatın içerisinde ise tarihdir, kültürdür, medeniyettir. Hem bizim Türk tarihinde hem İslam tarihinde bizim geleneğimiz örfümüz olan bir yarışmayı bugün burada yapıyoruz" diye konuştu.



OKLARINI EN UZAĞA ATMAYA ÇALIŞTILAR



Piri Sami Köyü Semizali mevkiindeki müsabakalarda sporcular oklarını en uzağa atmak için yay gerdi. 50 yaş üstü ile 18-49 yaş arasında yapılan ok atma yarışları davetiler tarafından ilgiyle izlendi. Müsabakalar gün boyu devam etti.



NAGİHAN TUNÇ: GEÇMİŞ İLE GELECEK ARASINDA KÖPRÜ



Okçuluğun bir kültür ve tarih aktarımı olduğunu ifade eden antrenör-sporcu Nagihan Tunç, "2024 yılının son menzil yarışmasına geldik. Gerçekten çok güzel bir yer. İki dağın arasında. Burada çadır kampı da kurduk kendimize. Atış ve antrenman yaptık. Çok güzel bir organizasyon. Herkese teşekkür ediyoruz. Aslında ata sporuna bir spor olarak bakmamak gerekiyor. Bir kültür aktarımı, bir tarih aktarımı bana göre. Geçmiş ile gelecek arasında bir köprü olduğunu düşünüyorum. Gençlere önerim bu sporu sadece spor olarak değil farklı noktalarına da dikkat ederek yapmaları" şeklinde konuştu.



Yarışmaya Kahramanmaraş Elbistan'dan katıldığını belirten Aylin Berk, "Bu sporu yapmama vesile olan üstadım evvela sonrasında da içimizde bulunan savaşçı ruhudur. Erler gibi bizlerde savaş meydanlarında bulunmuşuz. Aynı zamanda malzeme konusunda da yay, ok konusunda hatunlar da bulunmuşlar. Ecdat bize de yer vermiş. Biz de onların neslini devam ettirmek açısından hem yay hem ok hem de atıcılıkta maharetimizi göstermek için buradayız" dedi.



MEHMET DEMİR: 10 YIL ÖNCE TANIŞMAK NASİP OLDU



Çocukluktan okçuluğa meraklı olduğunu ifade eden sporcu Mehmet Demir, şunları söyledi:



"Okçuluğa başlamam aslında benim ilkokul yıllarına dayanıyor. İlkokul yıllarımda da ben yayları bükerek uzak mesafelere ok atmaya çalışırdım. Sonra bundan 10 yıl önce tekrar bir yayla okçulukla tanışmak nasip oldu. Benim hafızam yenilendi ve 'Bu yayları yaparım' diye yola çıktım. Çok kısa bir süre içerisinde ecdadımızın mirası olan bu yayları yapmaya başladık. Yaylarımız uluslararası dereceler almaya başladı. Sporcu kardeşlerimiz de yaylarımızla bu aslında sünneti seniyedir. Peygamber efendimizin herkese tavsiyesidir. Çocuklarınıza at binmeyi, yüzmeyi ve ok atmayı öğretin dediği aynı zaman da insan nefsinin terbiye edildiği bir spordur. Şu anda spor olarak yapılıyor ama geçmiş dönemde tamamen savaş aleti olarak kullanılıyordu ok ve yay. Bir sürü fetihler yapmışız biz bu ok ve yayla. Bize de düşen şu anda bu mirası gelecek nesillere aktarmak ve bu şekilde devam etmesini sağlamak."



Mutlu olmak isteyen herkesi ok atmaya davet eden Türk Savaş Sanatları Antenörü Halil Tozanoğlu, "Okçulukta 10-15 yıl kadar oldu. Genlerimizde olan bir şey. Çocukken hepimiz bu oku yapıp atmışızdır. Bizde Türkiye'de gelişmesini sağlamak için hem ok atıyoruz hem sporcu yetiştiriyoruz. Biz bunu sadece spor olarak da yapmıyoruz. Bu bizim kültürümüz. Kültürel bir harekettir okçuluk. O sebepten dolayı hem mutlu oluyoruz. Mutlu olmaları içinde herkese ok atmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.