EURO 2008 kadrosu depremzedeler için sahaya çıktı

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILAN EKİP TANITILDI



Maçın devre arasında Türkiye'deki depremlerin ardından İsviçre'den gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılanlar sahaya çıktı. Kurtarma ekibi tribünlerden büyük alkış aldı.

Ekibin içerisindeki köpek de büyük ilgi gördü.



Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında büyük öneme sahip olan Lozan şehrinde böyle bir organizasyonun gerçekleştirilmesinin çok anlamlı olduğunu kaydetti.



Organizasyonda emeği geçen Batı İsviçre Türk Dernekleri Federasyonu (BİTDEFE) ve diğer paydaşlara teşekkürlerini ileten Acarsoy, "Maçın yeni Türkiye Yüzyılı'nda da Türkiye-İsviçre ilişkilerine yeni bir güçlü başlangıç sağlamasını umuyoruz. Bu maçın gelirleri depremzedelere gönderilecek. Burada bulunan herkese çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.



ARDA TURAN: DEPREM BÖLGESİNE DESTEĞİMİZ SONUNA KADAR DEVAM EDECEK



Maç öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan eski milli futbolcu Arda Turan, depremden etkilenen vatandaşların her zaman yanında olacaklarını ve bunu başarabildikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Deprem bölgesine desteğimiz sonuna kadar devam edecek, onlar bizim için çok kıymetliler. Bu organizasyonda emeği geçenlere ve Avrupa'nın bütün şehirlerinden buraya gelen vatandaşlarımıza minnettarım. Elbirliğiyle bu yardımı yapabileceğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.



2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kendileri için güzel bir anı olduğunu vurgulayan Turan, "İçindeyken bazı şeylerin kıymetini bilmiyoruz. Ancak dışarıda baktığımızda Avrupa üçüncülüğünün ulaşılması ne kadar zor bir şey olduğunu anlıyoruz. O yüzden o günleri bu şekilde hatırlamak çok güzel." dedi.



GELİRLER DEPREM BÖLGESİNE AKTARILACAK



Maçtan elde edilen gelir, deprem bölgesinin altyapısını yeniden ayağa kaldırmak için kullanılacak. Öncelik, bölgenin futbol altyapısı ve tesislerin inşasına verilecek.



A Milli Takım, 2008 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında ev sahiplerinden biri olan İsviçre'yi 2-1 mağlup etmişti.