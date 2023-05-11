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EuroLeague'de Final-Four eşleşmeleri belli oldu

THY EuroLeague'de play-off serileri tamamlandı. Barcelona, Monaco, Olympiakos ve Real Madrid Final Four biletini aldı. Tarihinde ilk kez EuroLeague'de yarı finale kalan Monaco, Fenerbahçe Beko'yu eleyen Olympiakos ile eşleşirken, iki İspanyol ekibi Real Madrid ile Barcelona final yolunda kozlarını paylaşacak.

EuroLeague'de Final-Four eşleşmeleri belli oldu

Play-off serilerini 3-2'lik skorla kazanan ve , adlarını THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne yazdırdı.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin mücadele ettiği turnuvada ve 'tan sonra dörtlü finale çıkan son iki takım da belli oldu.

Fransa'nın Monaco takımı, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i konuk ettiği play-off serisi 5. karşılaşmasını 97-86 kazandı.

EuroLeague'de Final-Four eşleşmeleri belli oldu - 1

Monaco'yu galibiyete 21'er sayı kaydeden Loyd ve James taşıdı.

Tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde son 4'e kalan Monaco, yarı finalde Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşti.

YARI FİNALDE EL CLASICO HEYECANI

Geçen yıl final oynayan İspanyol temsilcisi Real Madrid, Sırbistan'ın Partizan takımını ağırladığı serinin 5. maçı büyük çekişmeye sahne oldu.

Üçüncü çeyreğin son 3,5 dakikasına 16 sayı (56-72) geride giren Real Madrid, Rodriguez ve Llull'un yardımıyla maça geri döndü.

EuroLeague'de Final-Four eşleşmeleri belli oldu - 2

Seyircisinin desteğini de arkasına alan Madrid ekibi, sahadan 98-94 galip ayrıldı. Sahasında oynadığı ilk 2 maçı kaybetmesine rağmen seriyi kazanan Real Madrid, organizasyon tarihinde 30. kez son 4 takım arasına girdi.

Real Madrid'de Rodriguez 19 sayı, 6 asist, Musa 20 sayı, 6 ribaunt ve Tavares 12 sayı, 7 ribauntla oynadı. Partizan'da 28 sayı atan Punter'ın gayreti mağlubiyeti önleyemedi.

Kazandığı 10 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, yarı finalde bir diğer İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşacak.

Böylece El Clasico (klasik) olarak adlandırılan Real Madrid-Barcelona rekabeti, THY Avrupa Ligi yarı finaline taşınacak.

Litvanya'nın Kaunas kentinin ev sahipliği yapacağı dörtlü final, 19-21 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

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