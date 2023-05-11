EuroLeague'de Final-Four eşleşmeleri belli oldu

Seyircisinin desteğini de arkasına alan Madrid ekibi, sahadan 98-94 galip ayrıldı. Sahasında oynadığı ilk 2 maçı kaybetmesine rağmen seriyi kazanan Real Madrid, organizasyon tarihinde 30. kez son 4 takım arasına girdi.



Real Madrid'de Rodriguez 19 sayı, 6 asist, Musa 20 sayı, 6 ribaunt ve Tavares 12 sayı, 7 ribauntla oynadı. Partizan'da 28 sayı atan Punter'ın gayreti mağlubiyeti önleyemedi.



Kazandığı 10 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, yarı finalde bir diğer İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşacak.



Böylece El Clasico (klasik) olarak adlandırılan Real Madrid-Barcelona rekabeti, THY Avrupa Ligi yarı finaline taşınacak.



Litvanya'nın Kaunas kentinin ev sahipliği yapacağı dörtlü final, 19-21 Mayıs tarihlerinde oynanacak.