F1 Japonya Grand Prix'si saat kaçta ve hangi kanalda?

Suzuka'da yer alan 5,8 kilometre uzunluğundaki Suzuka Uluslararası Yarış Pisti'nde yapılacak yarışın sıralama turlarında, 1.28.197'lik derece elde eden Verstappen, ilk cebin sahibi oldu.



Sezonun ilk 4 yarışında da "pole" pozisyonunu kazanan Hollandalı sürücünün 0.066 saniye arkasında Meksikalı Sergio Perez (Red Bull) ikinci, İngiliz Lando Norris (McLaren) ise liderin 0.292 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.



Sezonun ilk iki yarışında Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaştı. Sezonun üçüncü etabı olan Avustralya Grand Prix'sini ise Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı.



Japonya Grand Prix'si 7 Nisan'da TSİ 08.00'de gerçekleştirilecek.



Japonya Grand Prix'sinde antrenmanlar, sıralama turları ve ana yarış, beIN SPORTS'ta canlı olarak ekranlara gelecek.

