Nazilli'de şutsuz maç tartışmaları sürüyor: "Şike yapacak paramız yok"

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan Pazar günü oynanıp iki takıma da birer puanın yettiği Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında 90 dakika boyunca kaleye tek şut bile atılmaması Türkiye'nin gündemine otururken, Aydın temsilcisinde yönetim devam eden şike iddiaları üzerine yeni bir açıklama yayınladı.

Tartışmaya Aydın milletvekilleri de dahil olup siyah-beyazlı kulübü savundu.

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlanırken bu skorla Ankaraspor adını Play-Off'a yazdırdı, Nazilli Belediyespor ise kendisi için sezonun son sınavından puanla ayrılarak ligde kalmayı garantiledi. Grupta Ankaraspor 57, Nazilli Belediyespor 39 puana ulaşırken, Zonguldak Kömürspor ise evinde Kırşehir FK'yı 3-2 yenmesine rağmen 35 puanla küme düşen son ekip oldu.

İki takıma beraberliğin yettiği Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçının karşılıklı hiç şutun atılmadığı istatistikleri ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, Futbol Federasyonu da Zonguldak Kömürspor cephesinin itirazları sonrası karşılaşmayla ilgili soruşturma başlattı.

"ŞİKE YAPACAK PARAMIZ YOK"

Nazilli cephesinde ise Başkan Şahin Kaya, şike iddialarını sert bir dille tepki göstererek, "Bizim şike yapacak paramız yok. Biz paramız olmadığından transfer bile yapamadık. Bu nasıl bir suçlama bir türlü anlam veremiyoruz" dedi. Şahin Kaya, Zonguldak Kömürspor cephesinin rakiplere ve hakemlere teşvik primleri gönderdiğini de ileri sürdü.

BAŞKAN KAYA: İSTATİSTİKLER HATALI

Alınan sonucun futbolun olağan akışında görülen bir şey olduğunu kaydeden Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, "Daha önce 2000-2001 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Strum Graz maçında da oldu. 1 puanın yettiği yerde 2 takımın da riske girmemesi ve top çevirmesi çok normal. Maçta şut olmadığına ilişkin istatistik paylaşılıyor. Vanspor'un 6-1 biten maçında istatistiklerin hepsi sıfır. Bu platformlarda 2 ve 3'üncü Lig istatistikleri yapılmıyor" diye konuştu.

Zonguldak Kömürspor yönetiminin kendi beceriksizliklerini şike iddialarıyla örtmeye çalıştığını savunan Kaya, "Biz 2 milyon 300 bin TL para için 3 puanımızı sildirdik. Zonguldak ise 800 bin TL para için 3 puanını sildirdi. 3 puanları silinmeseydi bugün ligde kalacaklardı. Kendi başarısızlıklarını örtmek için Ankaraspor ile şike yaptığımız söyleniyor. Buna kesinlikle katılmıyoruz. Bizim kimseyle şike pazarlığımız söz konusu olamaz. Zonguldak taraftarı hatayı kendi yönetiminde arasınlar" dedi.