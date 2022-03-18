Fatih Karagümrük, Kayserispor'u yendi: Emre Mor 3 golüyle maça damga vurdu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Yukatel Kayserispor'u 3-0 yendi. Fatih Karagümrük forması giyen Emre Mor, yükselen grafiği ve attığı 3 golle karşılaşmaya damga vurdu.



Fatih Karagümrük maça Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Balkovec, Burak Bekaroğlu, Biglia, Jimmy Durmaz, Bistrovic, Toure, Emre Mor, Pesic 11'i ile başladı.



Kayserispor ise karşılaşmaya Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Uğur Demirok, Cardoso, Abdulkadir Parmak, İbrahim Akdağ, Ramazan Civelek, Bertolacci, Thiam, Gavronovic 11'iyle çıktı.



10. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Biglia'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Mor'un şutunda, savunmada Hosseini'ye çarpan top yan direğe de çarparak ağlara gitti.



35. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'e çıkardı. Çalımlarla ceza sahasına giren Emre Mor, sağ çaprazdan yaptığı şık aşırma vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu.



İlk yarı, Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



75. dakikada tekrar sahne alan Emre Mor, farkı 3'e çıkaran golü atmayı başardı. Emre, 81. dakikada ise oyundan çıkarak yerini Ahmed Musa'ya bıraktı.



3-0 kazanan Fatih Karagümrük, puanını 43 yaparak 9. sırada kendine yer buldu. Kayserispor ise 38 puanla 11. sırada kaldı.