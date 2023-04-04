Fatih Tekke: Pirlo'ya hayranlığımı söyledim, sadece baktı

Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında İstanbulspor ve Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.



Maç öncesinde yayıncı kuruluşa konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo ile arasında geçen diyaloğu anlattı.

"MEMNUN OLDU HERHALDE"



Tekke, Pirlo'nun kendisini tanımadığını ifade etti.



"Andrea Pirlo dünyanın en önemli oyuncularından birisi." diyen Fatih Tekke, "Kendisine hayranlığımızı söyledim, çok büyük oyuncu olduğunu söyledim. O da bizi tanımadığından sadece baktı. Memnun oldu herhalde, bir isteğiniz var mı diye sordum. Çok büyük bir oyuncuydu." ifadelerini kullandı.