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Fatih Terim'in Panathinaikos'a gitmesiyle Jovanovic Beşiktaş'a önerildi

Fatih Terim'in Panathinaikos'a gitmesiyle boşa çıkan Sırp teknik direktör Ivan Jovanovic'in Beşiktaş'a önerildi.

Fatih Terim'in Panathinaikos'a gitmesiyle Jovanovic Beşiktaş'a önerildi

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Teknik direkör sorununu çözmeye çalışan 'ta bir yandan arayışlar sürerken bir yandan da yönetime öneriler gelmeye devam ediyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Son olarak Fatih Terim'in teknik direktörlüğe gelmesiyle Panathinaikos ile yollarını ayıran Ivan Jovanovic'in siyah-beyazlılara tavsiye edildiği belirtildi.

Ancak Başkan Hasan Arat'ın, 61 yaşındaki teknik adamla ilgili olumlu bir düşüncesi olmadığı öğrenildi.

JOVANOVİC'İN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Niki Volou (Yunanistan)

Iraklis (Yunanistan)

APOEL Nikosia (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)

Panachaiki (Yunanistan)

Al-Nasr SC (Birleşik Arap Emirlikleri)

Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı

Panathinaikos (Yunanistan)

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