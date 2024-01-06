Fatih Terim'in Panathinaikos'a gitmesiyle Jovanovic Beşiktaş'a önerildi

Teknik direkör sorununu çözmeye çalışan Beşiktaş'ta bir yandan arayışlar sürerken bir yandan da yönetime öneriler gelmeye devam ediyor.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Son olarak Fatih Terim'in teknik direktörlüğe gelmesiyle Panathinaikos ile yollarını ayıran Ivan Jovanovic'in siyah-beyazlılara tavsiye edildiği belirtildi.



Ancak Başkan Hasan Arat'ın, 61 yaşındaki teknik adamla ilgili olumlu bir düşüncesi olmadığı öğrenildi.



JOVANOVİC'İN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR



Niki Volou (Yunanistan)

Iraklis (Yunanistan)

APOEL Nikosia (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)

Panachaiki (Yunanistan)

Al-Nasr SC (Birleşik Arap Emirlikleri)

Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı

Panathinaikos (Yunanistan)