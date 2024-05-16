Süper Lig'de derbi haftası: Bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 37. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta müsabakaları yarın yapılacak 2 maçla başlayacak. Haftanın açılış karşılaşmasında İstanbulspor, EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek. Saat 17.00'de başlayacak maç, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.



Diğer mücadelede ise Bitexen Antalyaspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak.



DERBİ NE ZAMAN?



Ligde 37. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi karşılaşması 19 Mayıs Pazar günü yapılacak. RAMS Park'taki derbi maç saat 19.00'da başlayacak.

