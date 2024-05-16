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Süper Lig'de derbi haftası: Bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 37. hafta)

Süper Lig'de bu haftanın maçları, tüm futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Süper Lig'in 37. haftası itibarıyla yani ligin bitimine 2 hafta kala hem şampiyonluk maçları oynanacak hem de kümede tutunma mücadeleleri yaşanacak. Bu hafta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi karşılaşmasında Galatasaray kazanması halinde şampiyon olacak. Fenerbahçe kazanırsa eğer umutlar son haftaya kalacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de derbi haftası: Bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 37. hafta)

Trendyol 'in 37. hafta müsabakaları yarın yapılacak 2 maçla başlayacak. Haftanın açılış karşılaşmasında İstanbulspor, EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek. Saat 17.00'de başlayacak , Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

Diğer mücadelede ise Bitexen Antalyaspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak.

NE ZAMAN?

Ligde 37. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi karşılaşması 19 Mayıs Pazar günü yapılacak. RAMS Park'taki derbi maç saat 19.00'da başlayacak.

Süper Lig'de derbi haftası: Bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 37. hafta) - 1

'DE HAFTANIN MAÇLARI

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

18 Mayıs Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)

19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)

19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Kalyon)

19.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

19 Mayıs Pazar:

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

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