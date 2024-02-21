Fatih Terim'in Panathinaikos'u Yunanistan Kupası'nda finalde

Yunanistan Kupası yarı final rövanş maçında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, yarı final ilk maçında 1-0 yendiği Razvan Lucescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı PAOK'u rövanşta sahasında ağırladı.



PAOK, 72. dakikada Andrija Zivkovic'in attığı golle karşılaşmanın normal süresini 1-0 önde tamamladı ve uzatma bölümüne geçildi.



105. dakikada Polonyalı Tomasz Kedziora ile bir gol daha bulan PAOK, skoru 2-0 yaptı. 120+9. dakikada Panathinaikos adına rakip fileleri havalandıran Dimitris Limnios, mücadeleyi penaltı atışlarına götürdü.



SAMATA PENALTI KAÇIRDI



PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunı gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle toğu auta attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.

Panathinaikos, Yunanistan Kupası finalinde Aris-Panaitolikos eşleşmesinin galibiyle karşılacak.