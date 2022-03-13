Fenerbahçe Alanya'da farka koştu (Alanyaspor-Fenerbahçe maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, mücadeleden 5-2 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin golleri 26. dakikada Diego Rossi, 50. dakikada penaltıdan Mesut Özil, 78. dakikada Arda Güler, 89. dakikada Pelkas ve 90+4'te Berisha'dan geldi.

Aytemiz Alanyaspor'un gollerini ise 53 ve 67. dakikalarda Tayfur Bingöl kaydetti.



Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 50'ye yükseltirken, Aytemiz Alanyaspor 46 puanda kaldı.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Alanyaspor karşısında profesyonel kariyerindeki ilk golüne imza atan Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.