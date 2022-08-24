Fenerbahçe-Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe yarın Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaşacak.

Oynanan ilk maçı deplasmanda 2-0 kazanarak büyük avantaj elde eden sarı-lacivertliler, kendi sahasında da kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Fenerbahçe-Austria Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE-AUSTRİA WİEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 25 Ağustos Perşembe akşamı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Austria Wien ile karşı karşıya gelecek.



Karşılaşma saat 20.00'de EXXEN ekranlarından yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK



Fenerbahçe’de şu anda 4 oyuncunun sakatlığı sürüyor. Serdar Aziz, Nazım Sangare ve Bruma, Austria Wien ile oynanacak mücadelede forma şansı bulamayacak.

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücum oyuncusu Joshua King'in, Austria Wien karşısında kadroya dönmesi bekleniyor.



Deplasmanda oynanan müsabakada kas yorgunluğu sorunu yaşayan ve ligde Adana Demirspor karşısında riske edilmeyen 30 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda kadroda yer alacak.

MÜCADELENİN HAKEMİ BELLİ OLDU



Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Austria Wien'i ağırlayacağı play-off turu rövanş maçında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.



Mücadelede Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek.



Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak.

JESUS'TAN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMA

UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında sahasında Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaşacak Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Austria Wien müsabakasında tur atlayarak grup aşamasına kalmak istediklerini söyleyen Jesus, "Gruplara kalmak istiyoruz. İlk maçtan 2-0 gibi avantajlı bir skorla ayrıldık ama garanti değil. Yarın gruplara kalmayı garantilemek istiyoruz. Fenerbahçe için çok önemli bir maç, sıralamada çok aşağılarda. Gruplara kalırsak 4. torbadan katılacağız. Zamanla 3 ve 2. torbadan katılması gerekiyor. Sıralama için Avrupa maçları çok önemli" şeklinde konuştu.