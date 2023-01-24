Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik: Ali Koç'un bugün Galatasaray'a bir çağrısı olacak

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Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik FB TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Vekili Bilecik'in açıklamalarından öne çıkanlar:



"Üst üste 3. galibiyetimizi aldık. Tekrardan güzel bir hava yakalamaya çalışıyoruz. Avrupa Ligi'nde lider tamamladık grubu. Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde yolumuza devam ediyoruz. Ligde en güçlü adayların başında geliyoruz. Dünya Kupası dönüşünde inişli çıkışlı bir süreç geçirdik. Kısa bir düşüş yaşadık ama olumlu yönde bir ivme aldık. Fenerbahçe'nin DNA'sında her branşta sonuna kadar mücadele var.

"EN FAZLA CEZA YİYEN FENERBAHÇE"



Futbol sadece sahada değil, saha dışındaki bütün mecralarda da oynanıyor. En fazla puan kaybı yaşayan, en fazla mağdur olan kulüplerin başında Fenerbahçe geliyor. Erken kartlar sürekli bize çıkıyor. Toplamda PFDK'dan 28 kez ve en fazla ceza yiyen Fenerbahçe olmuş. PFDK Başkanı'nın sanki Fenerbahçe taraftarıymış gibi bir algı yaratıldı. Sanki kendi hesabından atıyormuş gibi köpürtmeler yapıldı. Sonrasında sayın Mehmet Sağlam, kendisiyle bir alakası olmadığını açıkladı."



Her hafta GS TV'de hakem hatalarını yayınlayacağız dediler. 96 gün geçmiş ne bir yayın var ne de bir görüntü var. Sözünün arkasında durmak gerekir. Bu ligi bitirtmeyiz dediler, şovumuz devam edecek dediler.



Sevgili Ali Koç'un bugün Galatasaray camiasına önemli bir çağrısı olacak. Bu çağrıyı spor camiası görünce eminim ki takdir edecekler."