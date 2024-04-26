Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk oluyor: İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray, ligdeki puan avantajını koruma peşinde.



Sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak.



Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Okan Buruk'un öğrencileri, çıktığı 33 maçta 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 90 puan topladı.



TEK EKSİK



Hafif ağrıları bulunan Wilfried Zaha tedbir amaçlı kafilede yer almadı.

7 İSİM SINIRDA

Sarı kırmızılılarda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında.

KENDİ REKORUNU KIRACAK

Ligde çıktığı son 14 maçı kazanan Galatasaray, Adana'dan galibiyetle dönmesi halinde kendisine ait olan üst üste kazanma rekorunu geliştirecek.



Ligde 3 maçtır kazanamayan Adana Demirspor, 41 puanla 11. basamakta.



Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Bahattin Şimşek yönetecek.