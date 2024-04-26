Beşiktaş'tan 4 futbolcu için sakatlık açıklaması: Fenerbahçe derbisinde oynayamayacaklar

Beşiktaş'tan 4 futbolcu için sakatlık açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada Serkan Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zainutdinov, Tayfur Bingöl ve Demir Ege Tıknaz'ın sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecekleri ifade edildi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:

"Tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden futbolcularımız; Serkan Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zainutdinov ve Tayfur Bingöl ile takımımızın 24 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan değerlendirmede uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilen futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacaklardır."

