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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Avrupa Kulüpler Birliği yönetimine seçildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ikinci kez Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) yönetimine seçildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Avrupa Kulüpler Birliği yönetimine seçildi

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Kulübü Başkanı , ikinci kez Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) yönetimine seçildi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Avrupa'daki futbol kulüplerini temsil eden en önemli kuruluş olan ECA'nın seçimleri, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapıldı.

4 YIL DAHA GÖREV ALACAK

2019-2023 yılları arasında ECA Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan başkan Ali Koç, ikinci kez bu göreve layık görüldü.

Koç, 2023-2027 yılları arasında da ECA Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütecek.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Avrupa Kulüpler Birliği yönetimine seçildi - 1 Avrupa Kulüpler Birliği’nin (ECA) seçimleri Berlin’de yapıldı
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