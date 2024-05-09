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Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'in 36. haftasının hakemlerini açıkladı.

Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu

TFF, dijital atamayla belirlenen 'in 36. haftasının hakemlerini açıkladı.

İşte Süper Lig'de 36. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler;

12 Mayıs Pazar;

19.00 | Fenerbahçe - Kayserispor | Direnç Tonusluoğlu

19.00 | Trabzonspor - İstanbulspor | Emre Kargın

19.00 | Fatih Karagümrük - Galatasaray | Volkan Bayarslan 

19.00 | Konyaspor - Samsunspor | Kadir Sağlaım 

19.00 | Adana Demirspor - Gaziantep | Abdulkadir Bitigen

19.00 | Sivasspor - Başakşehir | Bahattin Şimşek

19.00 | Kasımpaşa - Antalyaspor | Oğuzhan Çakır

19.00 | Alanyaspor - Beşiktaş | Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 | Hatayspor - Ankaragücü | Ali Şansalan 

19.00 | Pendikspor - Çaykur Rizespor | Atilla Karaoğlan

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