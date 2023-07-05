Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve İsmail Kartal'dan Arda Güler açıklaması

Fenerbahçe yeni teknik direktörü İsmail Kartal, Başkan Ali Koç'un katıldığı törende sarı-lacivertlilerle imzayı attı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"Yeni bir birliktelik başlatmak için buradayız. Bu anlamlı birliktelik yeniden başlıyor. Karakteriyle saygı kazanmış, camiamızın evladı İsmail Kartal'ı aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Hocamızı yeniden burada görmek bizleri heyecanlandırıyor.

KARTAL, DAHA ÖNCE NEDEN GÖNDERİLDİ?

Hocamızla daha önce niye devam etmediğimiz konusuna açıklık getireyim. Hocamızı göreve çağırdımızda, 'Önümüzdeki sezon dünya çapında marka bir teknik direktör getireceğiz bunu bilesin' demiştik. Yol haritamız buydu. Durum bundan ibaretti.

Hocamız Fenerbahçe'nin tarihine, DNA'sına yakışır bir futbolcu anlayışıyla takımı oynatacağından zerre kadar şüphemiz yok. İsmail hocamız takımımıza geçen seneden dolayı son derece aşina.

Transferde hocamıza bir liste sunduk. Onun da ekleyeceği 1-2 isimle aslında onun kafasındaki şablona çok uydu. Transferleri başlatacağız. 2-3 çok güçlü ismi bitireceğiz

Türkiye'de şampiyonluk sadece sahada kazanılmıyor. Bunları istatistiklerle de destekleyeceğim. Son 3 sezonda en çok puan toplayan, galibiyet alan, gol atan takım Fenerbahçe.



İpleri sıkı tutacağız. Fıtratımızda olmayan, başkalarının fıtratında olan ne varsa onları yapacağız. Kim nasıl anlarsa anlasın.



5 YILDIZLI FORMA TARTIŞMASI

Başvurumuz 2 seneyi geçti. B planımızda var. Biz artık hareket geçilmesini istiyoruz. Federasyonlar olumlu ya da olumsuz bir hamle yapmadı. Artık sürecin başlaması için başkalarının 'Kural tanımazlar' demelerine rağmen bir yere kadar sabrımız var. 5 yıldızlı formayla çıkacağız. Bakalım iş neyere kadar gidecek. Haklı davamızda kararlıyız.

"FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTEMİYOR"



Arda'nın ne kadar sevildiğini hepimiz biliyoruz. Süreç sonuçlanmadı ama bir yerde sonuçlanacak. Detaylı bir şekilde tüm gelişmeleri anlatacağım. Türk futbolunun gururudur. Arda ne yapacaksa yapsın bundan sonraki kariyerinde inşallah hayırlısı olur. Şunu net olarak söyleyebilirim Arda bu sezon olmayacak. Arda Fenerbahçe'de kalmak istemiyor."