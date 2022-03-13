Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı, Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Almanya ekibi Bayern Münih arasında 15 Mart Salı günü oynanması gereken 26. hafta erteleme karşılaşması, Covid-19 vakaları nedeniyle yeniden ertelendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.03.2022 - 17:05

Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı, Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

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Temsilcimiz Beko'nun, Bayern Münih ile yapacağı THY Avrupa Ligi karşılaşması Covid-19 vakaları sebebiyle tekrar ertelendi. 15 Mart Salı günü oynanması gereken karşılaşmanın hangi tarihe alındığı bilinmiyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Bayern Münih'te tespit edilen
Covid-19 vakaları nedeniyle müsabakanın ikinci kez ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, Avrupa Ligi'nin karşılaşma için yeni bir tarih belirleyeceği aktarıldı. Mücadelenin satın alınan biletlerine ilişkin bilgilendirmenin ileriki günlerde yapılacağı kaydedildi.

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