Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı, Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun, Bayern Münih ile yapacağı THY Avrupa Ligi karşılaşması Covid-19 vakaları sebebiyle tekrar ertelendi. 15 Mart Salı günü oynanması gereken karşılaşmanın hangi tarihe alındığı bilinmiyor.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Bayern Münih'te tespit edilen

Covid-19 vakaları nedeniyle müsabakanın ikinci kez ertelendiği belirtildi.



Açıklamada, Avrupa Ligi'nin karşılaşma için yeni bir tarih belirleyeceği aktarıldı. Mücadelenin satın alınan biletlerine ilişkin bilgilendirmenin ileriki günlerde yapılacağı kaydedildi.

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