Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko taraftarı önünde Olympiakos ile mücadele edecek. Euroleague'de oynadığı maçlarda 4 galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe 4. sırada yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE BEKO-OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN SON DURUMU



Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda 4 galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, 4. sırada yer alıyor.



Ligde 3 galibiyet ve 2 yenilgisi olan Olympiakos ise 7. sırada bulunuyor.