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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı konuk edecek

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona'yı konuk edecek.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı konuk edecek

Beko Erkek Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 30. hafta mücadelesinde yarın İspanya'nın Barcelona takımını ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmayı kazanan sarı-lacivertliler, 18 galibiyetle 6. sırada yer alıyor. İspanyol temsilcisi ise ligde 29 haftada kazandığı 20 maçla 2. sırada bulunuyor.

Bu sezon taraflar arasında İspanya'da oynanan müsabakayı Barcelona, 89-81 kazanmıştı.

Maç anında VAR kayıtları tribünlere açıklandı

Maç anında VAR kayıtları tribünlere açıklandı

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