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Maç anında VAR kayıtları tribünlere açıklandı

Portekiz'de VAR'a davet edilen hakem Antonio Nobre, penaltı kararını tribünlere açıklayarak verdi.

Maç anında VAR kayıtları tribünlere açıklandı

Premier Ligi'nde lider Sporting'in, Boavista’yı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada VAR'a davet edilen Antonio Nobre, kararını tribünlere açıklayarak verdi.

Mücadele 3-1 Sporting'in üstünlüğüyle devam ederken hakem Nobre, VAR monitörüne davet edildi.

TELSİZLE DUYURULDU

Pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı veren Nobre, tartışmalara neden olabilecek kararının gerekçesini telsizle tribünlere açıkladı.

Ligde bir maçı eksik Sporting, 65 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

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