Fenerbahçe Doğuş Yelken yeni bir rekor peşinde.



İstanbul'da çalışmalarını sürdüren yelkenciler, Ateş Çınar, Barış Koncagül, Evren Koncagül ve Doğukan Kandemir Karadeniz'in zorlu rotasında rekora deneyecek.

"İSKENDERUN'DA SONA ERECEK"



Takım kaptanı Evren Koncagül, günler sürecek mücadelede psikolojinin önemine vurgu yaptı.



2 Ocak'ta Artvin'e giderek hazırlıklarını tamamlayacak Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcuları, 5 Ocak'ta Hopa'dan hareket ederek kıyı şeridinden Sinop, Boğaz, Knidos ve Kıbrıs'ı geçerek rekor denemesini İskenderun'da sonlandıracak.