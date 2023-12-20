Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Derbi mücadelesi öncesinde derbiyi stattan izlemek isteyen futbolseverler ise maçın biletlerinin satışa çıkacağı tarihi merak ediyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman? Biletler ne zaman satışa çıkacak?

DERBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Mücadele 24 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak.

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?



Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkıyor.



24 Aralık Pazar akşamı saat 19.00’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın biletleri 23 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla genel satışa sunulacaktır.



MAÇIN BİLET FİYATLARI



Bilet fiyatları şöyle:



Kuzey-Spor Toto Tribünü: 1.100,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 2.000,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 2.100,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 2.250,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 2.500,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 2.750,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 3.750,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 4.500,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 5.100,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 6.000,00 TL

Maraton Alt E Blok: 6.600,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 18.000,00 TL



Misafir Tribünü: 1.430,00 TL