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Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek (18. haftanın hakemleri)

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek. 18. haftanın diğer hakemleri de açıklandı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek (18. haftanın hakemleri)

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18. haftada oynanacak -Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak. 

DAHA ÖNCE İKİ KEZ YÖNETTİ

Meler, daha önce iki kez Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde görev aldı.

21/11/21
Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

23/02/20
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

18. HAFTANIN HAKEMLERİ

7 Ocak Cumartesi:

16.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yasin Kol

19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

8 Ocak Pazar:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor: Kadir Sağlam

16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk

16.00 Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor: Sarper Barış Saka

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Halil Umut Meler

9 Ocak Pazartesi:

17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK: Burak Şeker

20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Mustafa Kürşad Filiz

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