Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek (18. haftanın hakemleri)

18. haftada oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ YÖNETTİ

Meler, daha önce iki kez Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde görev aldı.



21/11/21

Galatasaray 1-2 Fenerbahçe



23/02/20

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

18. HAFTANIN HAKEMLERİ

7 Ocak Cumartesi:



16.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yasin Kol



19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük



8 Ocak Pazar:



13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor: Kadir Sağlam



16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk



16.00 Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor: Sarper Barış Saka



19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Halil Umut Meler



9 Ocak Pazartesi:



17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: Arda Kardeşler



20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK: Burak Şeker



20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Mustafa Kürşad Filiz