Fenerbahçe ile Galatasaray hakem tartışmalarında bir kez daha karşı karşıya

Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı… Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak! 💪 #Hedef24 #KONSANTRASYON #KenetleninBaşkaGalatasarayYok

Galatasaray'ın bu paylaşımına Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi.



Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen; kurgu şampiyonluklarıyla Futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; 'Kişi kendinden bilir işi…'



Bu sezon saha içi saha dışı kurgularınız tutmayacak; algı, manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak, FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK." ifadeleri yer aldı.