Fenerbahçe ile Galatasaray hakem tartışmalarında bir kez daha karşı karşıya

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderlik koltuğunu ezeli rakibi Galatasaray'a bıraktı.
Galatasaray kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fenerbahçe - Alanyapor maçındaki hakem kararlarına tepki gösterildi.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı… Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak" denildi.
Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı…— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 11, 2024
Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak! 💪#Hedef24 #KONSANTRASYON #KenetleninBaşkaGalatasarayYok
Galatasaray'ın bu paylaşımına Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen; kurgu şampiyonluklarıyla Futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; 'Kişi kendinden bilir işi…'
Bu sezon saha içi saha dışı kurgularınız tutmayacak; algı, manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak, FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK." ifadeleri yer aldı.
Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen;— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 11, 2024
kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz;
“Kişi kendinden bilir işi…”
Bu sezon saha içi saha dışı… https://t.co/rFnSE9NDLV
FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇINDA TARTIŞILAN PENALTI KARARI
Fenerbahçe - Alanyaspor maçında hakem Çağdaş Altay'ın penaltı kararı tartışmalara neden oldu. Sarı lacivertliler kazandıkları penaltı atışını gole çevirerek geriye düştüğü maçta skoru 1-1'e getirdi.
Djiku'nun yerde kaldığı pozisyonda VAR'a gitmeden tereddütsüz penaltı noktasını gösteren Çağdaş Altay'a rakip takım tepki gösterdi.
Alanyasporlu futbolcular pozisyon sonrasında hakem Çağdaş Altay'a VAR'a gitmesi gerektiğini söylese de Altay kararının arkasında durdu ve penaltıyı kullandırdı.
Penaltıyı Dusan Tadic gole çevirdi ve maçta skor 1-1'e geldi.
Karşılaşma 2-2 beraberelik sonuçlandı ve Fenerbahçe zirveyi Galatasaray'a bıraktı.
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