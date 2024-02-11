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Fenerbahçe ile Galatasaray hakem tartışmalarında bir kez daha karşı karşıya

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaray ve Fenerbahçe sosyal medyada bir kez daha karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ile Galatasaray hakem tartışmalarında bir kez daha karşı karşıya
Fenerbahçe Alanyaspor engelini aşamadı: Zirve el değiştirdi

Fenerbahçe Alanyaspor engelini aşamadı: Zirve el değiştirdi

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, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında konuk ettiği Corendon ile 2-2 berabere kalarak liderlik koltuğunu ezeli rakibi 'a bıraktı.

kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fenerbahçe - Alanyapor maçındaki hakem kararlarına tepki gösterildi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı… Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak" denildi.

Galatasaray'ın bu paylaşımına Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen; kurgu şampiyonluklarıyla Futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; 'Kişi kendinden bilir işi…'

Bu sezon saha içi saha dışı kurgularınız tutmayacak; algı, manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak, FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK." ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇINDA TARTIŞILAN PENALTI KARARI

Fenerbahçe - Alanyaspor maçında hakem Çağdaş Altay'ın penaltı kararı tartışmalara neden oldu. Sarı lacivertliler kazandıkları penaltı atışını gole çevirerek geriye düştüğü maçta skoru 1-1'e getirdi.

Djiku'nun yerde kaldığı pozisyonda VAR'a gitmeden tereddütsüz penaltı noktasını gösteren Çağdaş Altay'a rakip takım tepki gösterdi.

Alanyasporlu futbolcular pozisyon sonrasında hakem Çağdaş Altay'a VAR'a gitmesi gerektiğini söylese de Altay kararının arkasında durdu ve penaltıyı kullandırdı.

Penaltıyı Dusan Tadic gole çevirdi ve maçta skor 1-1'e geldi.

Karşılaşma 2-2 beraberelik sonuçlandı ve Fenerbahçe zirveyi Galatasaray'a bıraktı.

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