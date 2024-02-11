Fenerbahçe Alanyaspor engelini aşamadı: Zirve el değiştirdi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.



Konuk ekip Augusto'nun 12. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler önce 47. dakikada Dusan Tadic'in penaltısıyla eşitliği yakalarken, 59. dakikada Dzeko'nun golüyle 2-1 öne geçti.



Ancak Akdeniz ekibinde Augusto 63. dakikada yeniden sahneye çıkarak skora 2-2'lik denge sağladı.



Maçın berabere tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe, 64 puanla ikinci sırada yer alırken zirve yarışında yara aldı. Süper Lig'in yeni lideri 66 puanla Galatasaray oldu. Alanyaspor ise 28 puanla 14. sıraya yükseldi.



EDIN DZEKO GOL ORUCUNU BOZDU



Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, 5 maçlık gol orucunu Alanyaspor karşısında bozdu. Boşnak golcü ligde 17. golünü Akdeniz ekibine karşı kaydederken gol krallığında zirvedeki yerini korudu.



ALANYASPOR'DA İLK



Loide Augusto, Alanyaspor tarihinde Fenerbahçe deplasmanında 2 gol atan ilk futbolcu olmayı başardı.

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