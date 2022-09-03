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Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 5. Hafta)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Kayserispor'u evinde ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Konyaspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, bu hafta evinde Kayserispor mücadelesini kazanıp zirve yarışından uzaklaşmak istemiyor. Peki, Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberler - ntv.com.tr 03.09.2022 - 11:19

Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 5. Hafta)

Spor Toto 'in 5. haftasında bu akşam , Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda ligin zorlu ekibi 'u ağırlayacak. Ligin ilk 4 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, bu hafta kazanıp taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Kayserispor maçı 3 Eylül Cumartesi günü Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak olan mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 5. Hafta) - 1

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Süper Lig'in 5. haftasında İstanbul'da oynanacak olan Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor müsabakasına hakem Ali Palabıyık atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Ali Palabıyık'a bu maçta Süleyman Özay ve Erdem Bayık yardımcılık yapacak.

Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 5. Hafta) - 2

VALENCİA CEZASI NEDENİYLE YOK

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Konyaspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli oyuncu Enner Valencia’ya 1 maç ceza verdi. Valencia cezası nedeniyle Kayserispor maçında forma şansı bulamayacak.

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