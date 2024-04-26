üper Lig'in 34'üncü haftasında oynanacak olan Pendikspor - Kayserispor maçının hakemi değişti. Bu mücadelede dijital atama ile görevlendirilen orta hakem Ümit Öztürk'ün sağlık mazereti nedeniyle Zorbay Küçük düdük çalacak.



Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:



"Trendyol Süper Lig'de Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. ile Mondihome Kayserispor arasında 28 Nisan Pazar günü oynanacak müsabakada hakem değişikliği yapılmıştır. Dijital atama ile görevlendirilen orta hakem Ümit Öztürk'ün sağlık mazereti nedeniyle yerine Zorbay Küçük atanmıştır."