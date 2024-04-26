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Pendikspor-Kayserispor maçının hakemi değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında pazar günü oynanacak olan Pendikspor-Kayserispor maçının hakeminin değiştiğini açıkladı.

Pendikspor-Kayserispor maçının hakemi değişti

üper Lig'in 34'üncü haftasında oynanacak olan Pendikspor - Kayserispor maçının hakemi değişti. Bu mücadelede dijital atama ile görevlendirilen orta Ümit Öztürk'ün sağlık mazereti nedeniyle Zorbay Küçük düdük çalacak.

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol 'de Siltaş Yapı Pendikspor A.Ş. ile Mondihome Kayserispor arasında 28 Nisan Pazar günü oynanacak müsabakada hakem değişikliği yapılmıştır. Dijital atama ile görevlendirilen orta hakem Ümit Öztürk'ün sağlık mazereti nedeniyle yerine Zorbay Küçük atanmıştır."

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