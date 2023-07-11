Fenerbahçe-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARA BAŞLADI



Rusya'da üçüncü gününü geçiren sarı-lacivertliler, turnuva kapsamında 12 Temmuz Çarşamba günü Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı hafif antrenmanın ardından akşam saatlerinde daha kapsamlı bir idmanla sürdürdü.



Petrovski Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman öncesi teknik direktör İsmail Kartal, futbolcuları toplayarak kısa bir toplantı yaptı. Koşuyla başlayan antrenmanda futbolcular; pas, top kapma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.



JOSHUA KİNG İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ



Milli takım dönüşü sakatlık yaşadığı için takımdan ayrı idman yapan Ferdi Kadıoğlu, akşam antrenmanında takımla çalışmalara başladı.



Takımla birlikte kampa getirilen Norveçli oyuncu Joshua King ise kasığında zorlanma tespit edilmesi üzerine tedavisine başlanması için İstanbul'a gönderildi.



Gazprom Arena'da dün yapılan Zenit maçında oyuna sonradan giren Diego Rossi ise dinlenmesi için otelde bırakıldı.

FENERBAHÇE İLK MAÇTA ZENİT'E PENALTILARDA YENİLDİ



Fenerbahçe, turnuva kapsamındaki ilk maçında dün normal süresi 0-0 biten ilk mücadelede Zenit'e penaltılarla 4-3 mağlup oldu.