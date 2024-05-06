Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında: İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe zirve yarışındaki takibini son 3 haftaya taşımanın peşinde.



Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.



Bu sezon rakip sahadaki hiçbir maçı kaybetmeyen İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 89 puanla ikinci sırada girdi.



Fenerbahçe'de tedavileri süren Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek forma giyemeyecek. Bonucci ve Serdar Aziz ise teknik heyet kararıyla Konya'ya götürülmedi.



7 İSİM SINIRDA

Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao sarı kart ceza sınırında.



Ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor ise 36 puanla 16. sırada yer alıyor.



MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.



Maça dakikalar kala Konyaspor, sakatlığı olan Marlos Moreno'nun Fenerbahçe maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

İLK 11'LER



Konyaspor: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Cikalleshi.



Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, Szymanski, Fred, İrfan Can, Mert Hakan, Tadic, Dzeko