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Fenerbahçe-Olympiakos rövanş maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçları tamamlanırken, Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında Olympiakos’a 3-2 mağlup olarak tur şansını rövanşa bıraktı. Peki, Fenerbahçe-Olympiakos rövanş maçı ne zaman?

Fenerbahçe-Olympiakos rövanş maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında , deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos’a 3-2 mağlup oldu. Futbolseverler şimdi İstanbul'daki maçın tarihine odaklandı. İşte, Fenerbahçe-Olympiakos rövanş maçı hakkında bilgiler...

FENERABAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos’a 3-2 yenildi.

Sarı-lacivertliler, sahasında 2 farklı galip gelmesi durumunda adını yarı finale yazdıracak.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final maçlarının rövanşı 18 Nisan’da oynanacak.

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