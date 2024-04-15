Fenerbahçe-Olympiakos rövanş maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos’a 3-2 mağlup oldu. Futbolseverler şimdi İstanbul'daki maçın tarihine odaklandı. İşte, Fenerbahçe-Olympiakos rövanş maçı hakkında bilgiler...
FENERABAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos’a 3-2 yenildi.
Sarı-lacivertliler, sahasında 2 farklı galip gelmesi durumunda adını yarı finale yazdıracak.
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final maçlarının rövanşı 18 Nisan’da oynanacak.
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