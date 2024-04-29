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Vincenzo Montella, Fatih Terim'i  ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini çalıştıran teknik direktör Fatih Terim'i Atina'da ziyaret etti.

Vincenzo Montella, Fatih Terim'i  ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İtalyan teknik adam, ile Türk, İtalyan ve Yunan futbolu hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Panathinaikos'un antrenmanını izleyen Montella, Yunan ekibinde forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın'ın yanı sıra Fiorentina'da görev yaptığı dönemdeki oyuncularından Bartlomiej Dragowski ve Vitor Hugo ile bir süre sohbet etti.

Montella, antrenmanın ardından Terim ve ekibiyle yemek yedi.

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