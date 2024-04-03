Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik: Süper Kupa maçına U19 takımımızla gideceğiz

TFF'nin açıkladığı cezaların ardından Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Alınan yönetim kurulu kararlarını duyuran Bilecik'in açıklamalarından öne çıkanlar:



"Süper Kupa için Şanlıurfa'ya U19 takımımızla gideceğiz. TFF'ye şu yazıyı gönderdik, 'Tarihi erteleyecekseniz ya da yabancı hakem atayacaksanız bize bildirin' dedik. Ancak yanıt alamadık.



Buradan Urfalı kardeşlerimize bir mesaj vermek istiyorum. Bu maçın sonrasında A Takımımızı bu şehre götüreceğiz.



Türkiye Kupası'ndan affımızı isteyen bir çalışma içine gireceğiz. Bayram sonrasında TFF'ye bütün gerekli başvurular yapılacak. Önümüzdeki iki sezon boyunca Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldık.

Biz yurt dışında, Avrupa ülkelerinden birisinde Fenerbahçe'nin faaliyetlerinin dışında, futbolu ön plana koyacağımız bir yapılanmaya bayram sonrasında başlayacağız. Futbolda öne çıkmış ülkeler var. Bu ülkeler dahil olmak üzere hızlı şekilde bu çalışmayı masaya koyacağız."

