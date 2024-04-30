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Fenerbahçe'den açıklama: Dzeko ile İsmail Kartal arasında kriz var mı?

Fenerbahçe'den yapılan açıklamayla Dzeko ve İsmail Kartal arasında kriz olduğu iddiası yalanladı.

Fenerbahçe'den açıklama: Dzeko ile İsmail Kartal arasında kriz var mı?

, Edin Dzeko ile teknik direktör İsmail Kartal arasında kriz olduğu iddiaları sonrası açıklama yayınladı.

'den yapılan açıklama şöyle:

"Bazı mecralarda yer alan Teknik Direktörümüz İsmail Kartal ile oyuncumuz Edin Dzeko arasında sorun yaşandığına dair iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Öncelikle Beşiktaş derbisinde Teknik Direktörümüzün yapmış olduğu oyuncu tercihleri tamamen maça odaklı ve rakibin oyun yapısına yöneliktir.

Bu ve benzeri kararlar takımımız içerisinde gündem konusu dahi olmamaktadır.

Bahsi geçen iddiaların doğru olmadığını; gerek geleneksel gerek dijital mecralarda özellikle son dönemde artan bu ve benzeri yalan haberlerinin dikkate alınmamasını taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica ederiz."

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